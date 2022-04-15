***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.04.2022 18:42
Fon Kurulu Başkanı 14.04.2022 26 Hayır
Mine Kumcuoğlu Fon Kurulu Üyesi 27.10.2003 28 Hayır
Necdet Cem Özcan Fon Kurulu Üyesi 01.05.2007 28 Hayır
Süleyman Murat Çağlar Fon Kurulu Üyesi 25.05.2017 16 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021264
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6589
En Düşük
14,5755
18:0515,8858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0344
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8858
En Düşük
15,7806
18:05927,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,83
|Açılış
|: 927,93
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
930,33
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6205
|14,6233
|% 0,13
|
|Euro
|15,7974
|15,8858
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,0415
|19,1370
|% -0,05
|
|Frank
|15,4385
|15,5315
|% 0,00
|
|Riyal
|3,8862
|3,9057
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,36
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|