***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.06.2022 11:41
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Burcu Kepez 01.08.2021 2016-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037394
BIST
13:082.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,36
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:0817,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0272
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:0818,1251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1160
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:081.013,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.013,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:08
|TETMT
|243,40
|8.899.234
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.314.004
|% 9,93
|
|RTALB
|16,05
|80.056.163
|% 8,52
|
|YGGYO
|20,08
|3.010.030
|% 8,42
|
|RAYSG
|12,65
|5.346.293
|% 7,48
|
|TSGYO
|4,45
|3.381.057
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.483.954
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|288.500
|% -7,69
|
|ISGYO
|11,89
|169.106.481
|% -7,61
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|THYAO
|46,78
|1.365.426.053
|% -0,17
|
|EREGL
|30,30
|905.449.962
|% -0,39
|
|SISE
|22,00
|803.832.408
|% 0,27
|
|SASA
|44,48
|736.675.064
|% -0,18
|
|KRDMD
|13,17
|425.042.993
|% 1,07
|
|MARTI
|1,50
|284.654.596
|% 7,14
|
|TSKB
|2,17
|201.992.517
|% -1,36
|
|ISCTR
|4,68
|336.960.395
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,59
|303.598.213
|% -0,65
|
|DOHOL
|4,04
|210.976.224
|% 0,25
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2835
|17,2934
|% 0,17
|
|Euro
|18,1138
|18,1296
|% 0,67
|
|Sterlin
|20,8220
|20,9264
|% 0,80
|
|Frank
|17,2525
|17,3564
|% 0,46
|
|Riyal
|4,5915
|4,6146
|% 0,05
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,82
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,66
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.730
|6.831
|43,00
|
|Yarım
|3.304
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,47
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,44
|