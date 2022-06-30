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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.06.2022 10:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 15.06.2022 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040236


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,90 1.538.586 % 9,99  
RTALB 7,30 68.889.388 % 7,51  
BMSCH 10,60 67.153.400 % 7,07  
PEGYO 1,85 19.589.058 % 6,94  
SERVE 27,98 80.722 % 5,51  
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11:58 Alış Satış %  
Dolar 16,6545 16,6953 % 0,34  
Euro 17,4106 17,4427 % 0,32  
Sterlin 20,1731 20,2743 % 0,28  
Frank 17,3677 17,4724 % 0,04  
Riyal 4,4283 4,4505 % 0,12  
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11:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -2,64  
Altın Gr. 974 974 0,68  
Cumhuriyet 6.498 6.596 -3,00  
Tam 6.498 6.587 -54,00  
Yarım 3.180 3.221 -26,00  
Çeyrek 1.593 1.610 -13,00  
Gümüş.Ons 20,69 20,71 -0,05  
Gümüş Gr. 11,11 11,13 0,01  
B. Petrol 113 113 0,17  
Seans Raporu 11:58
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