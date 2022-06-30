***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2022 10:43
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 28.08.2020 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 15.06.2022 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun 03.01.2022 2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 8 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040238
BIST
12:012.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:0116,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0484
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:0117,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0394
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:01973,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,76
|Açılış
|: 973,75
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:59
|YGGYO
|22,90
|1.538.586
|% 9,99
|
|RTALB
|7,30
|68.889.388
|% 7,51
|
|BMSCH
|10,60
|67.153.400
|% 7,07
|
|PEGYO
|1,85
|19.589.058
|% 6,94
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|16.566.408
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.251.048
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,10
|15.570.107
|% -5,66
|
|THYAO
|45,96
|1.646.640.635
|% -0,48
|
|SISE
|21,36
|1.416.456.156
|% 3,29
|
|EREGL
|26,60
|502.730.449
|% 0,23
|
|KRDMD
|11,00
|462.500.504
|% -1,43
|
|SAHOL
|19,05
|384.808.124
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,64
|345.547.543
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,31
|359.878.385
|% 0,47
|
|ODAS
|2,86
|212.840.962
|% -1,38
|
|SISE
|21,36
|1.416.456.156
|% 3,29
|
|TSKB
|1,93
|125.508.818
|% -4,46
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6631
|16,6883
|% 0,30
|
|Euro
|17,4072
|17,4393
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,1774
|20,2786
|% 0,30
|
|Frank
|17,3714
|17,4761
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4292
|4,4515
|% 0,14
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,70
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.487
|6.582
|-59,00
|
|Yarım
|3.175
|3.218
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.609
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,74
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,28
|