***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.06.2022 10:44
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 25.02.2021 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 15.06.2022 2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Emir Talu 03.01.2022 2014-2017/Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Analist 2018-2021/Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 7 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040240
BIST
11:582.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,01
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
11:5816,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0571
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
11:5817,4427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0550
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
11:58972,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 973,10
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler11:58
|YGGYO
|22,90
|1.538.586
|% 9,99
|
|RTALB
|7,30
|68.889.388
|% 7,51
|
|BMSCH
|10,60
|67.153.400
|% 7,07
|
|PEGYO
|1,85
|19.589.058
|% 6,94
|
|SERVE
|27,98
|80.722
|% 5,51
|
|LIDFA
|11,34
|16.566.408
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.251.048
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,10
|15.570.107
|% -5,66
|
|THYAO
|45,96
|1.646.640.635
|% -0,48
|
|SISE
|21,36
|1.416.456.156
|% 3,29
|
|EREGL
|26,60
|502.730.449
|% 0,23
|
|KRDMD
|11,00
|462.500.504
|% -1,43
|
|SAHOL
|19,05
|384.808.124
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,64
|345.547.543
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,31
|359.878.385
|% 0,47
|
|ODAS
|2,86
|212.840.962
|% -1,38
|
|SISE
|21,36
|1.416.456.156
|% 3,29
|
|TSKB
|1,93
|125.508.818
|% -4,46
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6545
|16,6953
|% 0,34
|
|Euro
|17,4106
|17,4427
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,1731
|20,2743
|% 0,28
|
|Frank
|17,3677
|17,4724
|% 0,04
|
|Riyal
|4,4283
|4,4505
|% 0,12
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,64
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.596
|-3,00
|
|Tam
|6.498
|6.587
|-54,00
|
|Yarım
|3.180
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,17
|
Seans Raporu
11:58
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-
12:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 92 kaybederek (% -0.34 ) 2, 595
-
12:12XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 12, 155.00 milyon TL de
-
12:12RYSAS
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 434, 241 adet işlem
-
12:08OYAYO
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 315, 128 adet işlem
-
12:07XU100
Endeks 2, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 11, 785.00 milyon TL de