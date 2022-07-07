Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.07.2022 19:58
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043537


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.426
Değişim :  0,72% |  17,41
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.429 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.414.010 % 9,99  
PSGYO 9,83 117.174.491 % 9,96  
RUBNS 15,12 5.476.630 % 9,96  
SMRTG 27,44 112.559.413 % 9,94  
FONET 13,93 27.598.170 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2442 17,2596 % 0,26  
Euro 17,5603 17,6222 % 0,42  
Sterlin 20,6951 20,7988 % 1,14  
Frank 17,6590 17,7654 % -0,01  
Riyal 4,5884 4,6114 % 0,36  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.740 1,48  
Altın Gr. 966 966 3,68  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.463 6.585 -23,00  
Yarım 3.164 3.220 -11,00  
Çeyrek 1.585 1.610 -5,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,25 0,03  
Gümüş Gr. 10,66 10,69 0,04  
B. Petrol 105 105 4,68  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru