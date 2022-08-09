Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.08.2022 14:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Hisse Senedi Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Halka Arz Tarihi 22.08.2022
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 22.08.2022
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endekslerinde yer alan şirketlerin ortaklık payları, BIST Tarafından Hesaplanan Temettü Endekslerini Takip Eden Türkiye'de borsa yatırım fonu katılma payları ile yurtdışı Temettü Endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikaları ve Global Depo Sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Temettü Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektedir.
Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.
Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.
Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.

Fonun Risk Değeri 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST TEMETTU GETIRI 55 28.04.2022 22.08.2022
S&P 500 HIGH DIVIDEND INDEX TOTAL RETURN 35 28.04.2022 22.08.2022
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 28.04.2022 22.08.2022

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00605 2,2 0,00605 2,2 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2022 5,5 94,5

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat Atalay Fon Kurulu Başkanı 28.04.2022 26 Hayır
Mine Kumcuoğlu Fon Kurulu Üyesi 28.04.2022 28 Hayır
Necdet Cem Özcan Fon Kurulu Üyesi 28.04.2022 28 Hayır
Süleyman Murat Çağlar Fon Kurulu Üyesi 28.04.2022 16 Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker 28.04.2022 16

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 28.04.2022 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 28.04.2022 2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL 0 212 317 70 70 0 212 317 70 77 eyf@anadoluhayat.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Süleyman Murat Çağlar Müdür Yardımcısı 0 212 317 70 70 eyf@anadoluhayat.com.tr
Gürsu Türker II. Müdür 0 212 317 70 70 eyf@anadoluhayat.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053442


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807 En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8815 17,8982 % -0,29  
Euro 18,2625 18,3042 % 0,03  
Sterlin 21,5269 21,6348 % -0,29  
Frank 18,6789 18,7914 % -0,07  
Riyal 4,7462 4,7700 % -0,19  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 4,92  
Altın Gr. 1.033 1.033 1,83  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.913 6.994 7,00  
Yarım 3.369 3.419 3,00  
Çeyrek 1.689 1.709 2,00  
Gümüş.Ons 20,48 20,50 -0,18  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 -0,13  
B. Petrol 96,27 96,27 -0,38  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru