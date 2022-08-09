***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Hisse Senedi FonuFonun Faiz İçeriği Faiz içerirFonun Halka Arz Tarihi 22.08.2022Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 22.08.2022Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü Endekslerinde yer alan şirketlerin ortaklık payları, BIST Tarafından Hesaplanan Temettü Endekslerini Takip Eden Türkiye'de borsa yatırım fonu katılma payları ile yurtdışı Temettü Endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikaları ve Global Depo Sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Temettü Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektedir.Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir.Fon portföy değerinin en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.Fonun Risk Değeri 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST TEMETTU GETIRI 55 28.04.2022 22.08.2022S&P 500 HIGH DIVIDEND INDEX TOTAL RETURN 35 28.04.2022 22.08.2022BIST-KYD REPO (BRUT) 10 28.04.2022 22.08.2022Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,00605 2,2 0,00605 2,2 2,28Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2022 5,5 94,5Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat Atalay Fon Kurulu Başkanı 28.04.2022 26 HayırMine Kumcuoğlu Fon Kurulu Üyesi 28.04.2022 28 HayırNecdet Cem Özcan Fon Kurulu Üyesi 28.04.2022 28 HayırSüleyman Murat Çağlar Fon Kurulu Üyesi 28.04.2022 16 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGürsu Türker 28.04.2022 16Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Gayde 28.04.2022 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıDoruk Ergun 28.04.2022 2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL 0 212 317 70 70 0 212 317 70 77 eyf@anadoluhayat.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSüleyman Murat Çağlar Müdür Yardımcısı 0 212 317 70 70 eyf@anadoluhayat.com.trGürsu Türker II. Müdür 0 212 317 70 70 eyf@anadoluhayat.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053442BIST