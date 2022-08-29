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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.08.2022 16:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 29.08.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 29.08.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058885


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BIST En Aktif Hisseler16:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 18,64 64.893.695 % 9,97  
NTGAZ 20,66 40.099.235 % 9,95  
VAKBN 6,65 1.949.202.271 % 9,92  
DOGUB 8,65 12.533.254 % 9,91  
KONTR 212,60 345.786.799 % 9,64  
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16:39 Alış Satış %  
Dolar 18,1815 18,1857 % 0,12  
Euro 18,2078 18,2121 % 0,63  
Sterlin 21,2372 21,3437 % -0,11  
Frank 18,7353 18,8481 % 0,06  
Riyal 4,8274 4,8516 % 0,14  
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16:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 0,13  
Altın Gr. 1.017 1.017 1,37  
Cumhuriyet 6.778 6.881 -4,00  
Tam 6.821 6.875 -56,00  
Yarım 3.324 3.361 -28,00  
Çeyrek 1.667 1.680 -14,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 -0,20  
Gümüş Gr. 10,96 10,97 -0,09  
B. Petrol 100 100 1,47  
Seans Raporu 16:39
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