***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.08.2022 16:28
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 29.08.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 29.08.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058885
BIST
16:393.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 9,21
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:3918,1857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:3918,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1148
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:391.016,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.016,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,51
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:39
|DYOBY
|18,64
|64.893.695
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.099.235
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|DOGUB
|8,65
|12.533.254
|% 9,91
|
|KONTR
|212,60
|345.786.799
|% 9,64
|
|MTRKS
|65,15
|4.554.617
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.456.839
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|49.097.162
|% -9,91
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|THYAO
|69,95
|4.781.614.357
|% 0,36
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|GARAN
|24,64
|2.732.787.736
|% -1,44
|
|YKBNK
|6,93
|3.144.431.261
|% -1,00
|
|HALKB
|7,80
|3.087.673.402
|% 9,40
|
|PETKM
|13,63
|5.144.511.004
|% 4,05
|
|EKGYO
|3,97
|1.239.677.730
|% 0,25
|
|VAKBN
|6,65
|1.949.202.271
|% 9,92
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1815
|18,1857
|% 0,12
|
|Euro
|18,2078
|18,2121
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,2372
|21,3437
|% -0,11
|
|Frank
|18,7353
|18,8481
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8274
|4,8516
|% 0,14
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-4,00
|
|Tam
|6.821
|6.875
|-56,00
|
|Yarım
|3.324
|3.361
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,47
|