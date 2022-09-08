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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.09.2022 11:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYADHE00396




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061359


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 38,14 72.667.087 % 9,98  
DESA 25,44 17.694.488 % 9,94  
ROYAL 5,21 3.046.084 % 9,92  
BURCE 38,76 33.691.713 % 9,43  
MPARK 46,38 61.975.214 % 8,98  
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12:15 Alış Satış %  
Dolar 18,2333 18,2476 % 0,18  
Euro 18,2591 18,2689 % 0,16  
Sterlin 20,9128 21,0177 % -0,25  
Frank 18,6459 18,7582 % 0,31  
Riyal 4,8384 4,8627 % 0,06  
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12:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.720 1,18  
Altın Gr. 1.007 1.007 0,12  
Cumhuriyet 6.762 6.864 28,00  
Tam 6.794 6.854 -41,00  
Yarım 3.311 3.348 -20,00  
Çeyrek 1.660 1.676 -11,00  
Gümüş.Ons 18,59 18,61 0,14  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,07  
B. Petrol 88,30 88,30 0,30  
Seans Raporu 12:15
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