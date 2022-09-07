***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.09.2022 17:03
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Kıymetli Madenler Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Halka Arz Tarihi 26.09.2022
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 26.09.2022
Fonun Süresi Süresiz kurulmuştur
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır.
Ayrıca fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
Fonun Risk Değeri 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 95 31.05.2022 26.09.2022
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 31.05.2022 26.09.2022
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002877 1,05 0,002877 1,05 1,09
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2022 5,5 94,5
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat Atalay Fon Kurulu Başkanı 31.05.2022 26 Hayır
Mine Kumcuoğlu Fon Kurulu Üyesi 31.05.2022 28 Hayır
Necdet Cem Özcan Fon Kurulu Üyesi 31.05.2022 28 Hayır
Süleyman Murat Çağlar Fon Kurulu Üyesi 31.05.2022 16 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker 31.05.2022 16
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde 31.05.2022 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun 31.05.2022 2016/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL 0 212 317 70 70 0 212 317 70 77 eyf@anadoluhayat.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Süleyman Murat Çağlar Müdür Yardımcısı 0 212 317 70 70 eyf@anadoluhayat.com.tr
Gürsu Türker II. Müdür 0 212 317 70 70 eyf@anadoluhayat.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061061
BIST