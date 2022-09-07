***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Kıymetli Madenler FonuFonun Faiz İçeriği Faiz içerirFonun Halka Arz Tarihi 26.09.2022Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 26.09.2022Fonun Süresi Süresiz kurulmuşturFonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır.Ayrıca fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.Fonun Risk Değeri 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA 95 31.05.2022 26.09.2022BIST-KYD REPO (BRUT) 5 31.05.2022 26.09.2022Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,002877 1,05 0,002877 1,05 1,09Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2022 5,5 94,5Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeMurat Atalay Fon Kurulu Başkanı 31.05.2022 26 HayırMine Kumcuoğlu Fon Kurulu Üyesi 31.05.2022 28 HayırNecdet Cem Özcan Fon Kurulu Üyesi 31.05.2022 28 HayırSüleyman Murat Çağlar Fon Kurulu Üyesi 31.05.2022 16 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGürsu Türker 31.05.2022 16Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarHüseyin Gayde 31.05.2022 2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıDoruk Ergun 31.05.2022 2016/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 22 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-Postaİş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL 0 212 317 70 70 0 212 317 70 77 eyf@anadoluhayat.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaSüleyman Murat Çağlar Müdür Yardımcısı 0 212 317 70 70 eyf@anadoluhayat.com.trGürsu Türker II. Müdür 0 212 317 70 70 eyf@anadoluhayat.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061061BIST