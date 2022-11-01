***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 pay endeksine dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılan borsa yatırım fonları, bahsi geçen ülke pay endeksini takip etmektedir. Fonun yatırım stratejisi yatırım yapılan borsa yatırım fonları aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 pay endeksindeki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Yönetici fon sepetine alınacak borsa yatırım fonlarının seçiminde fon büyüklüğünü, fonu ihraç eden ve yöneten şirketi, yönetim tarzını, ücret ve giderlerini, portföy kompozisyonu ve likiditesini göz önünde bulundurur.Getiriyi desteklemek amacıyla, yerli/yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kıymetli madenlere ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. İlgili sermaye piyasası araçları ve işlemlerinin toplamı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik ve Rehber'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiS&P 500 RETURN 90 28.06.2022 01.11.2022BIST-KYD DIBS 91 GUN 10 28.06.2022 01.11.2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075961BIST