Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

01.11.2022 17:59
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 pay endeksine dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılan borsa yatırım fonları, bahsi geçen ülke pay endeksini takip etmektedir. Fonun yatırım stratejisi yatırım yapılan borsa yatırım fonları aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 pay endeksindeki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Yönetici fon sepetine alınacak borsa yatırım fonlarının seçiminde fon büyüklüğünü, fonu ihraç eden ve yöneten şirketi, yönetim tarzını, ücret ve giderlerini, portföy kompozisyonu ve likiditesini göz önünde bulundurur.
Getiriyi desteklemek amacıyla, yerli/yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına, kıymetli madenlere ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve yerli/yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. İlgili sermaye piyasası araçları ve işlemlerinin toplamı fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.
Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik ve Rehber'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın fon portföyüne alınabilir.


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
S&P 500 RETURN 90 28.06.2022 01.11.2022
BIST-KYD DIBS 91 GUN 10 28.06.2022 01.11.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075961


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.047
Değişim :  1,71% |  68,23
Açılış :  3.987  
Önceki Kapanış :  3.979  
En Yüksek
4.100 En Düşük
3.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 180,40 329.205.695 % 10,00  
VAKKO 33,88 5.795.919 % 10,00  
AKCNS 48,40 60.859.268 % 10,00  
EDATA 22,24 75.422.529 % 9,99  
ALKA 41,66 205.045.788 % 9,98  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Dolar 18,6147 18,6210 % 0,08  
Euro 18,3776 18,3842 % -0,11  
Sterlin 21,2879 21,3946 % 0,13  
Frank 18,5425 18,6542 % 0,28  
Riyal 4,9387 4,9635 % 0,09  
daha fazla
17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 10,84  
Altın Gr. 986 986 8,99  
Cumhuriyet 6.589 6.689 18,00  
Tam 6.626 6.687 36,00  
Yarım 3.228 3.267 18,00  
Çeyrek 1.619 1.632 8,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,68 0,50  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 0,34  
B. Petrol 94,66 94,66 1,85  
Seans Raporu 17:57
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru