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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.03.2023 14:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran Şirket tarafından devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %50 en fazla %70'i ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyüne en az %30 en fazla %50 oranında BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST 100 endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara" asgari %10 oranında olmak üzere 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır. Ayrıca fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya katılma hesabı fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %5'lik kısmı ise BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışından vaad sözleşmeleri ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Fon faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa, faiz ve firma riski taşımaktadır


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS UZUN 30 .24.02.2023 - 3 24.02.2023
BIST-KYD DIBS ORTA 30 24.02.2023 - 3 24.02.2023
BIST 100 GETIRI 20 24.02.2023 - 3 24.02.2023
BIST 30 GETIRI 15 24.02.2023 -3 24.02.2023
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 24.02.2023 - 3 24.02.2023




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120365


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BVSAN 46,20 59.504.609 % 10,00  
KRGYO 9,13 24.175.515 % 10,00  
ASTOR 44,32 2.237.490.861 % 9,98  
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Cumhuriyet 7.600 7.715 -13,00  
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Yarım 3.710 3.753 -4,00  
Çeyrek 1.855 1.876 -3,00  
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Gümüş Gr. 12,75 12,77 -0,01  
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