***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.06.2023 15:17
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156438
BIST
17:285.375
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 2,27
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:2821,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2435
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:2823,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1679
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:281.355,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,41
|Açılış
|: 1.355,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:26
|KLGYO
|2,86
|510.391.178
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|173.055.959
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.224.308
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|254.541.656
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.443.672
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|694.634.689
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|27.914.687
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,47
|70.046.502
|% -9,90
|
|MARKA
|11,34
|68.276.605
|% -8,40
|
|OZRDN
|14,97
|23.840.386
|% -7,99
|
|THYAO
|163,60
|7.958.012.512
|% -0,55
|
|SASA
|65,75
|6.149.239.664
|% 3,06
|
|KCHOL
|94,20
|4.707.838.915
|% 0,43
|
|ASELS
|53,00
|4.483.161.409
|% 3,72
|
|EREGL
|35,08
|3.305.341.094
|% -0,06
|
|EKGYO
|7,49
|2.187.309.559
|% -1,45
|
|ISCTR
|12,70
|2.816.338.774
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,92
|2.523.077.851
|% -1,24
|
|KLGYO
|2,86
|510.391.178
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,84
|3.280.146.789
|% -1,82
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4960
|21,5003
|% 1,15
|
|Euro
|23,0259
|23,0761
|% 0,77
|
|Sterlin
|26,5957
|26,7290
|% 0,93
|
|Frank
|23,5584
|23,7003
|% 0,84
|
|Riyal
|5,7155
|5,7442
|% 1,12
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-2,39
|
|Altın Gr.
|1.355
|1.355
|14,03
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.515
|4.606
|81,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.303
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,19
|16,22
|0,10
|
|B. Petrol
|75,98
|75,98
|-0,73
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41SMRTG
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 77.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 279, 573 adet işlem
-
17:40SARKY
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 377 adet işlem
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 49 artarak (% 0.26 ) 5, 978
-
17:39XU100
Endeks 5, 372 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 83, 683.00 milyon TL de
-
17:38RHEAG
Yüzde 6.91 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 252, 146 adet işlem