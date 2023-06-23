***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.06.2023 09:45
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Doruk Ergun 15.06.2022 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 23 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Emre Huntürk 26.05.2023 2018-2020/Alogtecht/Müdür Yardımcısı 2020-2022/Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Portföy Yöneticisi 2022-2022/Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161475
BIST
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11:035.574
En Düşük
|Değişim
|: 2,68%
|| 145,37
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0325,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2828
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0327,3462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1333
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:031.545,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,00
|Açılış
|: 1.544,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:01
|DERIM
|10,34
|12.667.422
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|56.137.040
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|FORTE
|25,46
|355.116.108
|% 7,97
|
|BRKO
|4,80
|588.043
|% 7,62
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,36
|147.801.588
|% -9,25
|
|BURVA
|60,60
|13.931.929
|% -8,39
|
|PASEU
|33,70
|547.058.293
|% -7,42
|
|POLTK
|2.850,90
|26.876.555
|% -6,50
|
|THYAO
|185,30
|2.825.308.091
|% 2,77
|
|AKBNK
|20,04
|2.072.554.136
|% 4,43
|
|YKBNK
|13,09
|2.050.383.196
|% 5,48
|
|ISCTR
|13,88
|1.234.694.542
|% 4,83
|
|SISE
|44,06
|1.001.836.140
|% 2,04
|
|YKBNK
|13,09
|2.050.383.196
|% 5,48
|
|AKBNK
|20,04
|2.072.554.136
|% 4,43
|
|ISCTR
|13,88
|1.234.694.542
|% 4,83
|
|EKGYO
|7,23
|541.584.458
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,61
|133.830.857
|% 3,98
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1451
|25,1853
|% 1,25
|
|Euro
|27,2879
|27,3895
|% 0,65
|
|Sterlin
|31,7390
|31,8981
|% 0,39
|
|Frank
|27,7236
|27,8906
|% 0,14
|
|Riyal
|6,6590
|6,6924
|% 0,70
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|15,33
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.072
|45,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|17,98
|18,00
|0,19
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-1,31
|