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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.06.2023 09:50
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Keskin 24.04.2020 2016-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Senem Fulya Uğurlu 03.01.2022 2017-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161480


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OTTO 158,10 4.911.693 % 9,94  
KONKA 43,72 125.232.706 % 8,00  
FORTE 25,38 362.060.950 % 7,63  
PNLSN 43,16 24.250.854 % 6,83  
DAPGM 30,60 37.896.993 % 6,03  
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Dolar 25,1502 25,1576 % 1,14  
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Sterlin 31,7465 31,9057 % 0,41  
Frank 27,7418 27,9089 % 0,20  
Riyal 6,6571 6,6905 % 0,67  
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11:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 4,96  
Altın Gr. 1.547 1.547 16,26  
Cumhuriyet 9.937 10.087 374,00  
Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.901 5.080 53,00  
Çeyrek 2.458 2.540 26,00  
Gümüş.Ons 22,33 22,37 0,11  
Gümüş Gr. 18,00 18,02 0,20  
B. Petrol 72,83 72,83 -1,31  
Seans Raporu 11:03
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