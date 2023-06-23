***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.06.2023 09:55
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış Keskin 24.04.2020 2016-2021/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 2021-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Senem Fulya Uğurlu 03.01.2022 2017-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2020-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./ Müdür Yardımcısı 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161490
BIST
'
11:035.574
En Düşük
|Değişim
|: 2,68%
|| 145,37
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0325,1576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,2828
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0327,3462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1333
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:031.545,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,00
|Açılış
|: 1.544,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:03
|DERIM
|10,34
|13.292.330
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.152.852
|% 9,96
|
|BRSAN
|262,10
|299.213.187
|% 7,33
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|CMBTN
|501,70
|10.068.004
|% 4,96
|
|BURCE
|151,00
|11.473.153
|% -5,98
|
|EMNIS
|45,88
|244.540
|% -2,34
|
|AYCES
|140,80
|22.217.489
|% -1,54
|
|CMENT
|59,40
|44.966
|% -1,08
|
|GARFA
|32,18
|2.221.938
|% -0,92
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ASELS
|52,70
|621.478.638
|% 2,43
|
|ARCLK
|121,60
|534.765.000
|% 1,33
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|DOHOL
|9,61
|190.212.548
|% 1,91
|
|EREGL
|36,12
|660.352.610
|% 1,86
|
|ENKAI
|29,18
|495.958.744
|% 2,96
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1502
|25,1576
|% 1,14
|
|Euro
|27,3027
|27,3462
|% 0,49
|
|Sterlin
|31,7465
|31,9057
|% 0,41
|
|Frank
|27,7418
|27,9089
|% 0,20
|
|Riyal
|6,6571
|6,6905
|% 0,67
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.547
|1.547
|16,26
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.901
|5.080
|53,00
|
|Çeyrek
|2.458
|2.540
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|18,00
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,83
|72,83
|-1,31
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 878.00 milyon TL de
-
11:17BRSAN
Yüzde 7.00 oranında artışla 261.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 984 adet işlem
-
11:16ACSEL
Yüzde 5.67 oranında artışla 64.25 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 944 adet işlem
-
11:15VKFYO
Yüzde 5.83 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 170 adet işlem