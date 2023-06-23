***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.06.2023 09:56
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Doruk Ergun 31.05.2022 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 23 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Emre Huntürk 26.05.2023 2018-2020/Alogtecht/Müdür Yardımcısı 2020-2022/Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Portföy Yöneticisi 2022-2022/Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161497
BIST
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11:055.572
En Düşük
|Değişim
|: 2,64%
|| 143,57
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.575
11:0525,1797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,3049
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
25,4665
En Düşük
24,8064
11:0527,3590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1461
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,8835
En Düşük
26,9298
11:051.545,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,90
|Açılış
|: 1.545,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.567,50
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DERIM
|10,34
|13.292.330
|% 10,00
|
|AYEN
|30,46
|58.152.852
|% 9,96
|
|OTTO
|158,10
|4.911.693
|% 9,94
|
|KONKA
|43,74
|126.162.666
|% 8,05
|
|HUBVC
|4,91
|20.887.972
|% 7,91
|
|AVHOL
|83,70
|10.916.656
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,48
|170.492.043
|% -9,00
|
|BURVA
|60,60
|14.425.682
|% -8,39
|
|POLTK
|2.820,10
|33.594.966
|% -7,51
|
|RHEAG
|6,43
|4.621.026
|% -5,99
|
|THYAO
|185,00
|2.892.527.583
|% 2,61
|
|YKBNK
|13,07
|2.210.546.213
|% 5,32
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|ISCTR
|13,90
|1.294.118.381
|% 4,98
|
|GARAN
|31,96
|1.026.705.939
|% 5,27
|
|YKBNK
|13,07
|2.210.546.213
|% 5,32
|
|AKBNK
|20,12
|2.201.985.858
|% 4,85
|
|ISCTR
|13,90
|1.294.118.381
|% 4,98
|
|EKGYO
|7,23
|589.262.667
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,61
|150.820.267
|% 3,98
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,1595
|25,1797
|% 1,23
|
|Euro
|27,3134
|27,3590
|% 0,54
|
|Sterlin
|31,7672
|31,9265
|% 0,48
|
|Frank
|27,7546
|27,9218
|% 0,25
|
|Riyal
|6,6609
|6,6943
|% 0,72
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.546
|1.546
|14,90
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.898
|5.071
|44,00
|
|Çeyrek
|2.457
|2.536
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|17,99
|18,02
|0,20
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-1,23
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20BRKO
Yüzde 7.62 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 509 adet işlem
-
11:19DAPGM
Yüzde 6.31 oranında artışla 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 282, 401 adet işlem
-
11:18AYEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 614 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 5, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 25, 878.00 milyon TL de
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11:17BRSAN
Yüzde 7.00 oranında artışla 261.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 143, 984 adet işlem