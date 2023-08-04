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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.08.2023 10:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cem Şekerci 04.05.2020 2020- / HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. / Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi - 2018-2020 Atlas Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi 14 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Cem Karalı 04.05.2020 2020- / HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. / Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi - 2018-2020 / HSBC Bank / Yapılandırılmış Finansman Müdürü 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180515


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RAYSG 43,56 31.832.510 % 10,00  
CMENT 81,40 470.492 % 10,00  
KLSER 48,66 641.867.673 % 9,99  
TETMT 626,30 31.482.087 % 9,99  
BRKVY 48,10 35.423.697 % 9,97  
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Euro 29,5353 29,5440 % 0,07  
Sterlin 34,1849 34,3563 % 0,09  
Frank 30,6292 30,8137 % -0,26  
Riyal 7,1767 7,2127 % 0,18  
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Altın Ons 1.933 1.933 -0,77  
Altın Gr. 1.678 1.678 1,43  
Cumhuriyet 11.195 11.364 -12,00  
Tam 10.949 11.029 -75,00  
Yarım 5.479 5.540 -38,00  
Çeyrek 2.739 2.770 -19,00  
Gümüş.Ons 23,47 23,49 -0,10  
Gümüş Gr. 20,34 20,37 -0,07  
B. Petrol 85,57 85,57 0,43  
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