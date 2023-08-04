***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2023 10:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat İğnebekçili 28.02.2018 2017 - HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Umur Açıkalın 21.07.2023 2021- HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - 2018-2021 HSBC Bank / Hisse ve Kredi Analisti 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180517
BIST
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12:177.278
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 56,02
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:1727,0173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0705
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:1729,5440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:171.678,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,93
|Açılış
|: 1.678,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:17
|RAYSG
|43,56
|31.833.774
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|642.570.421
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.429.613
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|373.971.719
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.667
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.073.509
|% -9,94
|
|AKSUE
|41,20
|77.124.819
|% -7,42
|
|ASTOR
|115,30
|3.840.731.349
|% 1,86
|
|THYAO
|236,40
|2.590.347.146
|% 0,60
|
|KONTR
|248,70
|2.440.810.417
|% -1,19
|
|EKGYO
|8,89
|2.149.307.445
|% 0,34
|
|SMRTG
|85,85
|2.048.943.880
|% 2,57
|
|EKGYO
|8,89
|2.149.307.445
|% 0,34
|
|CEMAS
|3,22
|369.631.357
|% 3,21
|
|FZLGY
|15,13
|1.446.903.236
|% 5,73
|
|YKBNK
|14,12
|889.319.035
|% 0,43
|
|ZOREN
|4,30
|238.840.382
|% -0,46
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9554
|27,0173
|% 0,26
|
|Euro
|29,5353
|29,5440
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,1845
|34,3559
|% 0,09
|
|Frank
|30,6294
|30,8140
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1731
|7,2091
|% 0,13
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,57
|
|Cumhuriyet
|11.195
|11.364
|-12,00
|
|Tam
|10.949
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.479
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,51
|85,51
|0,37
|