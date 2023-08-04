***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat İğnebekçili 28.02.2018 2017 - HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. / Yönetici 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıUmur Açıkalın 21.07.2023 2021- HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - 2018-2021 HSBC Bank / Hisse ve Kredi Analisti 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180517BIST