***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÇağlayan Yavuz 26.08.2016 2015-/ HSBC Portföy Yönetimi A.Ş./ Kıdemli Portföy Yöneticisi 15 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar LisansıUğur Can Bayrak 21.07.2023 2017-2022 / HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı - 2022 / HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi 6 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180519BIST