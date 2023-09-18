***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.09.2023 10:15
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Doruk Ergun 15.06.2022 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 23 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun 13.09.2023 2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195581
BIST
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12:597.893
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -69,01
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
12:5927,0195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0375
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
12:5928,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0436
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
12:591.673,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.673,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|297.259.979
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|254.998.723
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|66.687.621
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.839.622
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|238.402.789
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.264.944
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|OFSYM
|71,15
|101.213.177
|% -7,72
|
|THYAO
|222,90
|3.496.963.220
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,50
|2.004.762.893
|% 6,20
|
|SISE
|53,40
|1.845.758.339
|% -2,11
|
|TUPRS
|140,90
|1.648.148.766
|% -0,42
|
|ISCTR
|21,88
|1.586.699.455
|% 1,39
|
|ZOREN
|4,76
|591.319.915
|% -0,63
|
|PSGYO
|5,25
|547.842.242
|% 2,94
|
|ODAS
|12,03
|1.096.573.945
|% -2,04
|
|EKGYO
|8,35
|729.911.110
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,27
|1.406.124.165
|% 1,24
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0152
|27,0215
|% 0,15
|
|Euro
|28,8403
|28,8520
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,4038
|33,5713
|% 0,28
|
|Frank
|30,0462
|30,2272
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1811
|7,2171
|% 0,13
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|3,05
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,95
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|0,13
|
|B. Petrol
|94,26
|94,26
|0,33
|