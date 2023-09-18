Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.09.2023 10:15
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Doruk Ergun 28.04.2022 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 23 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun 13.09.2023 2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195582


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:587.896
Değişim :  -0,83% |  -65,85
Açılış :  7.952  
Önceki Kapanış :  7.962  
En Düşük
7.852 En Yüksek
7.952
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 219.304,90 1.315.829 % 10,00  
TRILC 17,30 254.846.137 % 9,98  
MIATK 500,20 295.414.241 % 9,98  
METUR 13,78 66.647.259 % 9,98  
ELITE 47,90 278.682.175 % 9,96  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Dolar 27,0133 27,0205 % 0,14  
Euro 28,8364 28,8455 % 0,14  
Sterlin 33,3962 33,5636 % 0,26  
Frank 30,0458 30,2268 % 0,35  
Riyal 7,1806 7,2166 % 0,12  
daha fazla
12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 2,59  
Altın Gr. 1.673 1.673 3,46  
Cumhuriyet 11.306 11.477 -20,00  
Tam 11.073 11.142 9,00  
Yarım 5.554 5.594 4,00  
Çeyrek 2.768 2.797 2,00  
Gümüş.Ons 23,14 23,17 0,12  
Gümüş Gr. 20,08 20,11 0,11  
B. Petrol 94,30 94,30 0,37  
Seans Raporu 12:56
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru