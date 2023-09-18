***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.09.2023 10:15
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Doruk Ergun 31.05.2022 2016-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 23 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kadir Furtun 13.09.2023 2013-2019/Akbank A.Ş./Uzman 2019-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Kıdemli Portföy Yöneticisi 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür Yardımcısı 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195583
BIST
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12:597.893
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -69,01
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
12:5927,0216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0396
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
12:5928,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0404
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
12:591.673,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,30
|Açılış
|: 1.673,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler12:57
|ALCAR
|993,50
|292.282.801
|% 9,48
|
|AYCES
|428,00
|27.325.399
|% 7,27
|
|BRSAN
|793,90
|1.262.169.021
|% 6,04
|
|AGYO
|7,51
|34.860.566
|% 5,48
|
|ECZYT
|228,20
|323.115.902
|% 5,21
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|BRISA
|85,55
|29.161.665
|% -5,63
|
|PEGYO
|9,32
|76.092.782
|% -5,28
|
|EDIP
|14,95
|42.189.629
|% -4,90
|
|EGEEN
|7.918,40
|247.525.633
|% -4,60
|
|ISCTR
|21,84
|1.576.287.181
|% 1,20
|
|EREGL
|43,16
|1.347.241.022
|% -1,91
|
|ENKAI
|37,40
|1.269.364.642
|% 1,91
|
|BRSAN
|793,90
|1.262.169.021
|% 6,04
|
|AKBNK
|28,80
|1.097.265.328
|% 1,27
|
|ZOREN
|4,76
|590.135.416
|% -0,63
|
|PSGYO
|5,25
|547.291.333
|% 2,94
|
|ODAS
|12,01
|1.093.652.547
|% -2,20
|
|YKBNK
|16,24
|1.385.435.558
|% 1,06
|
|HALKB
|16,20
|1.376.820.529
|% -4,26
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0136
|27,0193
|% 0,14
|
|Euro
|28,8403
|28,8512
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,4044
|33,5720
|% 0,29
|
|Frank
|30,0455
|30,2265
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,13
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,46
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.073
|11.142
|9,00
|
|Yarım
|5.554
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,12
|0,12
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,34
|