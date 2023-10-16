***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.10.2023 10:23
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL 0 212 317 70 70 0 212 317 70 77 hizmet@anadoluhayat.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Süleyman Murat Çağlar Müdür 0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr
Gürsu Türker II. Müdür 0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr
Melih Erdem User Yetkili 0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206456
BIST
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16:257.995
En Düşük
|Değişim
|: -1,46%
|| -118,38
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:2527,8822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1180
|Açılış
|: 27,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:2529,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1967
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:251.718,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -7,06
|Açılış
|: 1.718,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|BSOKE
|9,22
|118.426.230
|% -9,87
|
|TEKTU
|3,97
|119.499.378
|% -9,77
|
|BYDNR
|35,36
|92.902.911
|% -9,33
|
|AVGYO
|7,08
|38.273.267
|% -9,00
|
|THYAO
|223,20
|5.260.458.528
|% 0,45
|
|KOZAL
|27,88
|5.135.569.153
|% 1,98
|
|BRSAN
|913,00
|4.182.542.257
|% -8,09
|
|TUPRS
|141,40
|4.040.958.741
|% -3,48
|
|KOZAA
|71,50
|3.346.566.810
|% 4,99
|
|EKGYO
|7,50
|1.799.610.029
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,24
|1.406.027.588
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,88
|5.135.569.153
|% 1,98
|
|QUAGR
|6,36
|1.016.838.199
|% -5,36
|
|ODAS
|12,97
|1.837.471.945
|% -3,21
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8766
|27,8818
|% 0,42
|
|Euro
|29,3901
|29,4069
|% 0,69
|
|Sterlin
|33,8604
|34,0302
|% 0,75
|
|Frank
|30,8020
|30,9875
|% 0,51
|
|Riyal
|7,4101
|7,4473
|% 0,42
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,70
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.719
|-6,38
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.585
|11.667
|240,00
|
|Yarım
|5.810
|5.856
|121,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,73
|90,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39PETKM
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 449, 682 adet işlem
-
16:38XU100
Endeks 7, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 63 altında . İşlem hacmi 88, 830.00 milyon TL de
-
16:38PSGYO
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 026, 243 adet işlem
-
16:37YAPRK
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 115.50 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 224 adet işlem
-
16:36KONYA
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 7, 336.40 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 705 adet işlem