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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

16.10.2023 10:25
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL 0 212 317 70 70 0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Süleyman Murat Çağlar Müdür 0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr
Gürsu Türker II. Müdür 0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr
Melih Erdem User Yetkili 0 212 317 70 70 hizmet@anadoluhayat.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206461


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BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 991,40 9.803.955 % 10,00  
FMIZP 316,80 224.395.167 % 10,00  
POLTK 12.096,70 65.600.111 % 10,00  
SNKRN 34,76 5.043.641 % 10,00  
KSTUR 1.041,70 6.184.341 % 10,00  
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16:25 Alış Satış %  
Dolar 27,8760 27,8822 % 0,43  
Euro 29,3866 29,4022 % 0,67  
Sterlin 33,8604 34,0302 % 0,75  
Frank 30,8020 30,9875 % 0,51  
Riyal 7,4101 7,4473 % 0,42  
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16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 -17,70  
Altın Gr. 1.719 1.719 -6,38  
Cumhuriyet 11.834 12.013 -62,00  
Tam 11.585 11.667 240,00  
Yarım 5.810 5.856 121,00  
Çeyrek 2.896 2.928 60,00  
Gümüş.Ons 22,56 22,60 -0,15  
Gümüş Gr. 20,25 20,27 -0,03  
B. Petrol 90,73 90,73 -0,16  
Seans Raporu 16:25
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