***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.12.2023 10:21
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Murat Atalay Fon Kurulu Başkanı 14.04.2022 27 SPF Düzey 2 Lisansı Hayır
Necdet Cem Özcan Fon Kurulu Üyesi 01.05.2007 29 SPF Düzey 3 Lisansı Hayır
Süleyman Murat Çağlar Fon Kurulu Üyesi 25.05.2017 17 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Hayır
Nilgün Şimşek Ata Fon Kurulu Üyesi 01.12.2023 31 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Evet
Ali Sedat Toydemir Fon Kurulu Üyesi 01.12.2023 20 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221432
BIST
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12:268.031
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 82,12
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:2628,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0924
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9656
En Düşük
28,7673
12:2631,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1006
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,5964
En Düşük
31,3888
12:261.905,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.905,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.905,90
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:24
|BURVA
|86,35
|26.806.251
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|127.424.620
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|195.618.900
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.507.559
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|168.132.168
|% -9,95
|
|POLTK
|15.420,00
|146.590.830
|% -7,83
|
|HURGZ
|4,80
|116.557.673
|% -7,51
|
|BINHO
|273,25
|2.466.704.209
|% -7,14
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|THYAO
|256,50
|4.551.726.234
|% 2,19
|
|BINHO
|273,25
|2.466.704.209
|% -7,14
|
|YKBNK
|19,85
|2.069.134.844
|% 3,39
|
|SASA
|52,70
|1.906.042.171
|% 5,65
|
|ISCTR
|22,06
|1.846.941.932
|% 2,89
|
|YKBNK
|19,85
|2.069.134.844
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,06
|1.846.941.932
|% 2,89
|
|EKGYO
|7,42
|415.220.480
|% 0,68
|
|AKBNK
|34,78
|1.646.851.401
|% 3,39
|
|HEKTS
|22,98
|1.062.584.624
|% 3,05
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9558
|28,9662
|% 0,32
|
|Euro
|31,5790
|31,5982
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,5556
|36,7389
|% 0,59
|
|Frank
|33,0245
|33,2235
|% 0,58
|
|Riyal
|7,6965
|7,7351
|% 0,30
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,45
|940,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,52
|1.026,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,42
|2.049,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:24
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12:30XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 08 artarak (% 1.24 ) 7, 092
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, AZTEK, SELGD, EUKYO, DIRIT, BURVA, SAMAT