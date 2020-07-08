***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,13377Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,123953Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)908393,14Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,32Brüt Getiri (%)% 5,87Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)908393,14Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,5Açıklamalar* İade tutarı 30.06.2020 tarihi itibarıyla gerçekleşen giderlerin ilgili döneme ilişkin azami fon toplam gider kesintisi tutarını aşan kısmını ifade etmektedir. Söz konusu tutarlar için günlük olarak fonlara karşılık ayırılmakta olup tutarların ödemesi ilgili mevzuat gereği takvim yılının bitimini takip eden 5. iş gününe kadar gerçekleştirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856769BIST