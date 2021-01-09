***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,91Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,924624Varsa İade Tutarı (TL)43088,67Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1597267,61Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 28,17Brüt Getiri (%)% 10,39Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)1342790,84Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 20Açıklamalar2020 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri** Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı 01.01.2020-30.06.2020 dönemi arasında %30, 01.07.2020-31.12.2020 dönemi arasında ise %20 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898870BIST