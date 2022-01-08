***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,143123Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,790316Varsa İade Tutarı (TL)134280,45Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)7791,08Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 2,1Brüt Getiri (%)% 47,2Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)5067,2Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,5Açıklamalar2021 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri* Fon 01.07.2021 tarihinde katılımcılara arz edilmiş olup ilk olarak 02.07.2021 tarihinde pay alımı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990654BIST