***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 10:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13063
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,254805
Varsa İade Tutarı (TL)
196498,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
93638,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,72
Brüt Getiri (%)
% 8,16
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
93638,21
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042827
BIST
10:432.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.419
En Düşük
2.408
10:4317,3037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0882
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3037
En Düşük
17,1857
10:4317,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1344
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6890
En Düşük
17,5271
10:43969,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,43
|Açılış
|: 969,14
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,38
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler10:43
|IZFAS
|2,47
|1.285.210
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.544.847
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|8.202.748
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|103.804.900
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|179,00
|7.158.805
|% -3,92
|
|EUKYO
|3,24
|69.768
|% -2,99
|
|MZHLD
|85,50
|11.315.829
|% -2,84
|
|KRDMD
|10,58
|151.606.798
|% -1,86
|
|THYAO
|48,46
|723.291.284
|% 0,08
|
|SISE
|21,50
|340.883.098
|% 0,66
|
|EREGL
|26,28
|306.970.913
|% -1,43
|
|SASA
|41,32
|230.675.300
|% 2,53
|
|KOZAL
|166,30
|218.527.005
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,24
|134.998.735
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,75
|75.925.594
|% -0,36
|
|ODAS
|2,79
|68.498.471
|% 0,72
|
|TSKB
|2,05
|47.787.732
|% 1,49
|
|AKBNK
|8,05
|167.019.777
|% 1,77
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2919
|17,3037
|% 0,51
|
|Euro
|17,6567
|17,6824
|% 0,77
|
|Sterlin
|20,5923
|20,6956
|% 0,64
|
|Frank
|17,7258
|17,8326
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5929
|4,6159
|% 0,45
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,23
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.507
|6.624
|16,00
|
|Yarım
|3.185
|3.239
|8,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.619
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|