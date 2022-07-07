***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 10:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947151
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947762
Varsa İade Tutarı (TL)
3669,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
294539,51
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,18
Brüt Getiri (%)
% 20,27
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
294539,51
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042829
BIST
10:502.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,24
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.419
En Düşük
2.408
10:5017,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0875
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3030
En Düşük
17,1857
10:5017,7004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1524
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,7004
En Düşük
17,5271
10:50969,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,04
|Açılış
|: 969,75
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,78
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler10:48
|IZFAS
|2,47
|1.368.876
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.685.282
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|104.720.189
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,81
|10.899.691
|% 9,00
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|174,40
|7.417.259
|% -6,39
|
|KZBGY
|86,30
|453.761
|% -3,03
|
|LIDFA
|10,71
|4.187.459
|% -2,90
|
|MZHLD
|85,55
|12.204.864
|% -2,78
|
|THYAO
|48,42
|778.350.280
|% 0,00
|
|SISE
|21,50
|375.031.229
|% 0,66
|
|EREGL
|26,20
|360.935.460
|% -1,73
|
|KOZAL
|165,60
|265.504.891
|% -2,16
|
|SASA
|41,24
|263.183.062
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,25
|159.928.977
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,75
|80.912.586
|% -0,36
|
|TSKB
|2,05
|54.019.830
|% 1,49
|
|ODAS
|2,77
|71.989.318
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,04
|174.472.359
|% 1,64
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2919
|17,3033
|% 0,51
|
|Euro
|17,6749
|17,7016
|% 0,88
|
|Sterlin
|20,5757
|20,6789
|% 0,56
|
|Frank
|17,7304
|17,8372
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5933
|4,6163
|% 0,46
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|6,39
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,60
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.509
|6.627
|19,00
|
|Yarım
|3.186
|3.240
|9,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,13
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,56
|
Seans Raporu
10:48
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11:03PSGYO
Yüzde 6.82 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 628, 615 adet işlem
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11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 62 artarak (% 0.06 ) 2, 606
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11:02
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11:02XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 5, 177.00 milyon TL de
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11:02FONET
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