***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 10:43
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947151
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,972346
Varsa İade Tutarı (TL)
117194,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
225250,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,98
Brüt Getiri (%)
% 52,31
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
225250,13
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042830
BIST
10:522.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,20
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.419
En Düşük
2.408
10:5217,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0867
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3022
En Düşük
17,1857
10:5217,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1715
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,7195
En Düşük
17,5271
10:52969,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,14
|Açılış
|: 969,85
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,14
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler10:50
|IZFAS
|2,47
|1.368.577
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.635.114
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|104.454.652
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,84
|10.402.331
|% 9,23
|
|ULUSE
|172,70
|7.373.771
|% -7,30
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|86,00
|402.273
|% -3,37
|
|MZHLD
|85,50
|11.315.829
|% -2,84
|
|LIDFA
|10,72
|3.910.952
|% -2,81
|
|THYAO
|48,36
|754.718.059
|% -0,12
|
|SISE
|21,46
|363.922.658
|% 0,47
|
|EREGL
|26,16
|340.099.829
|% -1,88
|
|SASA
|41,38
|252.284.195
|% 2,68
|
|KOZAL
|165,00
|250.698.844
|% -2,51
|
|YKBNK
|4,25
|143.206.698
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,74
|80.688.383
|% -0,72
|
|TSKB
|2,05
|52.362.578
|% 1,49
|
|ODAS
|2,79
|68.731.687
|% 0,72
|
|AKBNK
|8,04
|172.515.180
|% 1,64
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2910
|17,3030
|% 0,51
|
|Euro
|17,6699
|17,7004
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,5941
|20,6974
|% 0,65
|
|Frank
|17,7401
|17,8470
|% 0,45
|
|Riyal
|4,5950
|4,6181
|% 0,50
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,18
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.507
|6.624
|16,00
|
|Yarım
|3.185
|3.239
|8,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.619
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,40
|