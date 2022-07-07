***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 10:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,540521
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,441619
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
22465,76
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,45
Brüt Getiri (%)
% 8,96
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
22465,76
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042832
BIST
12:342.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,74
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:3417,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0801
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:3417,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1647
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:34970,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,41
|Açılış
|: 969,82
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:33
|IZFAS
|2,47
|2.704.971
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.276.776
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.559.127
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,82
|15.817.866
|% 9,08
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,50
|8.848.507
|% -4,72
|
|KZBGY
|85,20
|1.722.442
|% -4,27
|
|OYLUM
|2,67
|6.304.035
|% -3,26
|
|EUKYO
|3,25
|158.371
|% -2,69
|
|THYAO
|48,24
|1.196.203.472
|% -0,37
|
|SISE
|21,38
|625.338.769
|% 0,09
|
|EREGL
|26,10
|618.442.849
|% -2,10
|
|SASA
|41,14
|469.084.937
|% 2,08
|
|TUPRS
|239,20
|447.547.304
|% -2,29
|
|YKBNK
|4,24
|251.617.570
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,74
|153.739.459
|% -0,72
|
|TSKB
|2,04
|80.426.391
|% 0,99
|
|AKBNK
|8,00
|313.738.974
|% 1,14
|
|ISCTR
|4,47
|167.770.378
|% 0,68
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2907
|17,2988
|% 0,48
|
|Euro
|17,6866
|17,7108
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,6584
|20,7620
|% 0,96
|
|Frank
|17,7171
|17,8238
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5951
|4,6181
|% 0,50
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,63
|
|Altın Gr.
|969
|970
|6,93
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|-18,00
|
|Tam
|6.520
|6.609
|1,00
|
|Yarım
|3.191
|3.232
|1,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,44
|