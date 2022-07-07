***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 10:57
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,540521
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,473453
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
5097,77
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,42
Brüt Getiri (%)
% 30,25
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
5097,77
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042836
BIST
12:342.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,74
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:3417,2956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0801
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:3417,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1647
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:34969,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,11
|Açılış
|: 969,82
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:34
|IZFAS
|2,47
|2.783.122
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.280.284
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.628.386
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,80
|15.826.119
|% 8,92
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,50
|8.891.285
|% -4,72
|
|KZBGY
|85,20
|1.732.411
|% -4,27
|
|OYLUM
|2,68
|6.366.768
|% -2,90
|
|EUKYO
|3,25
|158.404
|% -2,69
|
|THYAO
|48,32
|1.213.953.283
|% -0,21
|
|SISE
|21,40
|626.661.552
|% 0,19
|
|EREGL
|26,10
|625.295.681
|% -2,10
|
|SASA
|41,12
|474.830.424
|% 2,03
|
|TUPRS
|239,00
|449.758.076
|% -2,37
|
|YKBNK
|4,24
|255.651.711
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,75
|153.769.716
|% -0,36
|
|TSKB
|2,04
|80.431.862
|% 0,99
|
|AKBNK
|8,01
|314.613.015
|% 1,26
|
|ISCTR
|4,48
|168.119.373
|% 0,90
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2891
|17,2956
|% 0,47
|
|Euro
|17,6827
|17,7127
|% 0,94
|
|Sterlin
|20,6597
|20,7633
|% 0,97
|
|Frank
|17,7175
|17,8242
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5951
|4,6181
|% 0,50
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,15
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.521
|6.610
|2,00
|
|Yarım
|3.192
|3.232
|1,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.616
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,25
|