***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:00
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,540521
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,558606
Varsa İade Tutarı (TL)
1449,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1087,
12:062.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,17
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:0617,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0884
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:0617,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1538
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:06968,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,95
|Açılış
|: 968,96
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:06
|RUBNS
|15,12
|3.191.802
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.292.054
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZFAS
|2,46
|2.271.390
|% 9,54
|
|KONYA
|1.084,00
|48.864.696
|% 9,31
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,40
|1.602.437
|% -4,04
|
|GZNMI
|47,98
|25.215.055
|% -3,85
|
|EUKYO
|3,25
|147.428
|% -2,69
|
|TUPRS
|238,60
|396.875.599
|% -2,53
|
|THYAO
|48,18
|1.154.339.809
|% -0,50
|
|SISE
|21,34
|606.234.764
|% -0,09
|
|EREGL
|26,12
|579.689.044
|% -2,03
|
|SASA
|41,08
|438.633.118
|% 1,94
|
|TUPRS
|238,60
|396.875.599
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,24
|236.813.581
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,74
|136.759.288
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,00
|298.875.618
|% 1,14
|
|ODAS
|2,79
|99.935.063
|% 0,72
|
|TSKB
|2,02
|72.834.672
|% 0,00
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2959
|17,3039
|% 0,51
|
|Euro
|17,6752
|17,7018
|% 0,88
|
|Sterlin
|20,6125
|20,7159
|% 0,74
|
|Frank
|17,7063
|17,8130
|% 0,26
|
|Riyal
|4,5916
|4,6146
|% 0,43
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,76
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.514
|6.611
|3,00
|
|Yarım
|3.188
|3.233
|2,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,08
|