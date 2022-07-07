***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:04
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,540521
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,565492
Varsa İade Tutarı (TL)
7415,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4546,58
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,71
Brüt Getiri (%)
% 25,64
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
4546,58
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042851
BIST
10:532.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,75
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.419
En Düşük
2.408
10:5317,2996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0841
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
10:5317,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1705
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,7185
En Düşük
17,5271
10:53970,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,96
|Açılış
|: 970,67
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,71
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler10:53
|IZFAS
|2,47
|1.666.190
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.713.284
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|104.872.097
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,82
|11.041.393
|% 9,08
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|176,00
|7.439.904
|% -5,53
|
|KZBGY
|86,30
|453.761
|% -3,03
|
|MZHLD
|85,40
|13.613.409
|% -2,95
|
|LIDFA
|10,74
|4.209.734
|% -2,63
|
|THYAO
|48,38
|781.977.998
|% -0,08
|
|SISE
|21,48
|384.644.654
|% 0,56
|
|EREGL
|26,20
|367.465.232
|% -1,73
|
|KOZAL
|165,60
|269.842.954
|% -2,16
|
|SASA
|41,20
|269.422.952
|% 2,23
|
|YKBNK
|4,25
|160.016.655
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,74
|81.871.273
|% -0,72
|
|TSKB
|2,05
|54.494.437
|% 1,49
|
|ODAS
|2,78
|72.200.902
|% 0,36
|
|AKBNK
|8,04
|175.093.939
|% 1,64
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2895
|17,2996
|% 0,49
|
|Euro
|17,6923
|17,7185
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,5875
|20,6907
|% 0,61
|
|Frank
|17,7376
|17,8445
|% 0,44
|
|Riyal
|4,5946
|4,6176
|% 0,49
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,23
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.507
|6.624
|16,00
|
|Yarım
|3.185
|3.239
|8,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.619
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
10:53
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