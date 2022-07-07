***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,540521
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,516472
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
9644,32
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,23
Brüt Getiri (%)
% 34,29
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
9644,32
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042855
BIST
11:582.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,11
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.406
11:5817,2981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0826
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
11:5817,6782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1302
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:58967,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,28
|Açılış
|: 967,99
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:56
|RUBNS
|15,12
|3.131.337
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.155.677
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZFAS
|2,46
|2.188.622
|% 9,54
|
|FONET
|13,86
|14.195.952
|% 9,39
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|GZNMI
|46,98
|19.111.931
|% -5,85
|
|KZBGY
|85,60
|1.328.237
|% -3,82
|
|EUKYO
|3,25
|146.469
|% -2,69
|
|KRDMA
|8,33
|13.889.199
|% -2,23
|
|THYAO
|48,26
|1.096.709.116
|% -0,33
|
|SISE
|21,40
|578.125.939
|% 0,19
|
|EREGL
|26,16
|557.042.569
|% -1,88
|
|SASA
|41,20
|416.098.645
|% 2,23
|
|KOZAL
|165,60
|370.869.185
|% -2,16
|
|YKBNK
|4,24
|233.268.499
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,74
|131.135.415
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,02
|289.973.481
|% 1,39
|
|ODAS
|2,79
|94.825.834
|% 0,72
|
|ISCTR
|4,48
|148.146.201
|% 0,90
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2865
|17,3009
|% 0,50
|
|Euro
|17,6503
|17,6869
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,6167
|20,7201
|% 0,76
|
|Frank
|17,7265
|17,8333
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5929
|4,6160
|% 0,46
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,72
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,50
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.517
|6.614
|6,00
|
|Yarım
|3.190
|3.234
|3,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,00
|