***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:12
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947151
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,953578
Varsa İade Tutarı (TL)
207189,06
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1584100,96
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,15
Brüt Getiri (%)
% 12,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1584100,96
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042857
BIST
11:152.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,86
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.408
11:1517,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0877
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3032
En Düşük
17,1857
11:1517,7213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1733
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7213
En Düşük
17,5271
11:15969,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,32
|Açılış
|: 969,03
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:15
|IZFAS
|2,47
|1.926.491
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.891.836
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|107.263.822
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|PSGYO
|9,77
|48.119.454
|% 9,28
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|174,40
|7.569.985
|% -6,39
|
|EUKYO
|3,24
|127.394
|% -2,99
|
|KZBGY
|87,00
|767.541
|% -2,25
|
|KRDMD
|10,56
|218.076.924
|% -2,04
|
|THYAO
|48,42
|893.786.362
|% 0,00
|
|SISE
|21,48
|463.205.207
|% 0,56
|
|EREGL
|26,16
|432.815.894
|% -1,88
|
|SASA
|41,44
|335.077.433
|% 2,83
|
|KOZAL
|167,60
|320.111.603
|% -0,98
|
|YKBNK
|4,27
|179.388.317
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,76
|91.976.566
|% 0,00
|
|ODAS
|2,79
|76.870.311
|% 0,72
|
|TSKB
|2,05
|55.467.396
|% 1,49
|
|GSDHO
|3,88
|102.164.020
|% 0,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2966
|17,3032
|% 0,51
|
|Euro
|17,6903
|17,7213
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,6400
|20,7435
|% 0,87
|
|Frank
|17,7473
|17,8542
|% 0,49
|
|Riyal
|4,5915
|4,6145
|% 0,42
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,24
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.523
|6.636
|28,00
|
|Yarım
|3.193
|3.245
|14,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.622
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,64
|