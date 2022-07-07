***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:27
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13063
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,059518
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
820585,57
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,54
Brüt Getiri (%)
% 9,42
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
820585,57
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042868
BIST
11:282.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,16
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.408
11:2817,3037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0882
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
11:2817,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1513
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:28969,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,69
|Açılış
|: 969,38
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:25
|IZFAS
|2,47
|1.973.586
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.976.463
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|107.894.256
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,85
|12.924.132
|% 9,31
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|175,50
|7.655.322
|% -5,80
|
|KZBGY
|86,55
|1.070.281
|% -2,75
|
|EUKYO
|3,25
|138.190
|% -2,69
|
|KRDMD
|10,54
|238.775.000
|% -2,23
|
|THYAO
|48,40
|932.454.640
|% -0,04
|
|EREGL
|26,08
|493.404.670
|% -2,18
|
|SISE
|21,48
|488.841.011
|% 0,56
|
|SASA
|41,42
|355.561.319
|% 2,78
|
|KOZAL
|167,10
|339.632.135
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,26
|194.921.067
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,74
|115.519.270
|% -0,72
|
|ODAS
|2,78
|83.865.924
|% 0,36
|
|TSKB
|2,04
|56.183.546
|% 0,99
|
|ISCTR
|4,53
|123.264.776
|% 2,03
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2994
|17,3065
|% 0,53
|
|Euro
|17,6705
|17,6960
|% 0,84
|
|Sterlin
|20,6521
|20,7557
|% 0,93
|
|Frank
|17,7557
|17,8626
|% 0,54
|
|Riyal
|4,5936
|4,6167
|% 0,47
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,59
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,15
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.514
|6.623
|15,00
|
|Yarım
|3.188
|3.238
|7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.619
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,67
|