***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947151
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,96852
Varsa İade Tutarı (TL)
138154,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
311607,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,98
Brüt Getiri (%)
% 29,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
311607,79
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042877
BIST
12:532.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,51
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:5317,2973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0818
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:5317,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1682
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7162
En Düşük
17,5271
12:53969,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,18
|Açılış
|: 969,88
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:53
|IZFAS
|2,47
|3.026.964
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.345.240
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.787.428
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,85
|15.996.310
|% 9,31
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,90
|9.036.772
|% -4,51
|
|KZBGY
|85,60
|1.772.605
|% -3,82
|
|OYLUM
|2,68
|6.691.050
|% -2,90
|
|EUKYO
|3,25
|170.723
|% -2,69
|
|THYAO
|48,68
|1.457.146.402
|% 0,54
|
|EREGL
|26,12
|648.338.959
|% -2,03
|
|SISE
|21,40
|646.041.470
|% 0,19
|
|TUPRS
|239,20
|493.867.584
|% -2,29
|
|SASA
|41,14
|487.756.346
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,77
|192.914.747
|% 0,36
|
|YKBNK
|4,25
|268.955.330
|% 1,43
|
|ODAS
|2,82
|147.881.353
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,02
|324.991.647
|% 1,39
|
|TSKB
|2,04
|82.541.129
|% 0,99
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2848
|17,2973
|% 0,48
|
|Euro
|17,6889
|17,7162
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,6745
|20,7781
|% 1,04
|
|Frank
|17,7216
|17,8284
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5926
|4,6156
|% 0,45
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,83
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,44
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.518
|6.608
|0,00
|
|Yarım
|3.190
|3.231
|0,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,42
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,11
|