***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13063
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,547877
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
29312,9
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,51
Brüt Getiri (%)
% 16,03
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
29312,9
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042879
BIST
11:562.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,42
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.406
11:5617,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0831
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
11:5617,6826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1346
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:56967,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,28
|Açılış
|: 967,99
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:54
|RUBNS
|15,12
|3.120.617
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.152.631
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|IZFAS
|2,46
|2.188.228
|% 9,54
|
|FONET
|13,85
|14.182.518
|% 9,31
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|GZNMI
|46,98
|19.111.931
|% -5,85
|
|KZBGY
|85,60
|1.328.237
|% -3,82
|
|EUKYO
|3,25
|146.469
|% -2,69
|
|KRDMA
|8,33
|13.874.196
|% -2,23
|
|THYAO
|48,24
|1.091.589.388
|% -0,37
|
|SISE
|21,38
|569.951.732
|% 0,09
|
|EREGL
|26,14
|553.476.124
|% -1,95
|
|SASA
|41,20
|413.407.479
|% 2,23
|
|KOZAL
|165,70
|369.580.944
|% -2,10
|
|YKBNK
|4,24
|230.907.533
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,74
|129.545.088
|% -0,72
|
|AKBNK
|8,00
|286.770.029
|% 1,14
|
|ODAS
|2,79
|94.455.181
|% 0,72
|
|ISCTR
|4,48
|147.859.937
|% 0,90
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2878
|17,2921
|% 0,44
|
|Euro
|17,6515
|17,6786
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,6167
|20,7201
|% 0,76
|
|Frank
|17,7311
|17,8379
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5920
|4,6150
|% 0,44
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,96
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,10
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.503
|6.594
|-14,00
|
|Yarım
|3.183
|3.224
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,32
|