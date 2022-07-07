***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:43
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13063
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,570992
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
46445,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,64
Brüt Getiri (%)
% 41,5
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
46445,19
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042880
BIST
12:542.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,00
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:5417,2942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0787
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:5417,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1689
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7169
En Düşük
17,5271
12:54969,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,18
|Açılış
|: 969,88
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:54
|IZFAS
|2,47
|3.001.609
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.345.240
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.787.428
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,84
|15.979.635
|% 9,23
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|177,90
|9.036.772
|% -4,51
|
|KZBGY
|85,30
|1.746.558
|% -4,16
|
|EUKYO
|3,25
|160.739
|% -2,69
|
|OYLUM
|2,69
|6.678.629
|% -2,54
|
|THYAO
|48,66
|1.439.152.642
|% 0,50
|
|SISE
|21,38
|645.630.661
|% 0,09
|
|EREGL
|26,14
|643.638.287
|% -1,95
|
|TUPRS
|239,10
|491.574.641
|% -2,33
|
|SASA
|41,18
|486.531.831
|% 2,18
|
|YKBNK
|4,25
|268.952.894
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,77
|173.276.284
|% 0,36
|
|ODAS
|2,80
|122.619.414
|% 1,08
|
|TSKB
|2,03
|82.424.840
|% 0,50
|
|AKBNK
|8,02
|322.762.832
|% 1,39
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2874
|17,2942
|% 0,46
|
|Euro
|17,6893
|17,7169
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,6794
|20,7831
|% 1,06
|
|Frank
|17,7282
|17,8350
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5931
|4,6161
|% 0,46
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,75
|
|Altın Gr.
|970
|970
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.620
|-16,00
|
|Tam
|6.516
|6.607
|-1,00
|
|Yarım
|3.189
|3.230
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,88
|