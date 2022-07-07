***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:57
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,540521
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,443873
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
156203,67
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,98
Brüt Getiri (%)
% 26,44
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
156203,67
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042903
BIST
11:482.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,06
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.406
11:4817,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0780
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
11:4817,6855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1375
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:48968,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,07
|Açılış
|: 968,78
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IZFAS
|2,47
|2.167.860
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.095.790
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.111.334
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|KONYA
|1.078,40
|44.962.743
|% 8,74
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|GZNMI
|46,98
|19.111.931
|% -5,85
|
|ULUSE
|176,00
|7.994.904
|% -5,53
|
|RALYH
|13,50
|3.664.803
|% -4,93
|
|KZBGY
|86,45
|1.247.345
|% -2,87
|
|THYAO
|48,30
|1.066.875.143
|% -0,25
|
|SISE
|21,40
|556.325.302
|% 0,19
|
|EREGL
|26,12
|541.649.870
|% -2,03
|
|SASA
|41,26
|407.206.731
|% 2,38
|
|KOZAL
|165,90
|366.133.693
|% -1,98
|
|YKBNK
|4,24
|224.669.408
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,74
|129.040.561
|% -0,72
|
|ODAS
|2,79
|94.173.577
|% 0,72
|
|AKBNK
|8,06
|268.387.659
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,50
|145.879.220
|% 1,35
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2786
|17,3025
|% 0,51
|
|Euro
|17,6812
|17,7068
|% 0,90
|
|Sterlin
|20,6403
|20,7438
|% 0,87
|
|Frank
|17,7341
|17,8409
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5953
|4,6183
|% 0,51
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,96
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,14
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.516
|6.617
|9,00
|
|Yarım
|3.190
|3.236
|5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,25
|
Seans Raporu
11:45
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-
11:59VBTYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 24.74 lira fiyatla işlem gören hissede 885, 546 adet işlem
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11:58PSGYO
Yüzde 7.05 oranında artışla 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 564, 055 adet işlem
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11:57XU100
Endeks 2, 409 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 7, 998.00 milyon TL de
-
11:57KERVT
Yüzde 5.59 oranında artışla 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 743, 149 adet işlem
-
11:56KONYA
Yüzde 7.20 oranında artışla 1, 063.10 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 652 adet işlem