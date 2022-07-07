***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 12:10
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,407743
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,245334
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
767770,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,51
Brüt Getiri (%)
-% 1,4
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
767770,17
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042909
BIST
12:182.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,32
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:1817,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0870
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:1817,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1553
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
12:18969,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,86
|Açılış
|: 969,57
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:16
|IZFAS
|2,47
|2.630.278
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.223.508
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.420.062
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|KONYA
|1.076,10
|49.915.471
|% 8,51
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,40
|1.602.437
|% -4,04
|
|ULUSE
|180,00
|8.780.339
|% -3,38
|
|EUKYO
|3,23
|157.202
|% -3,29
|
|AKSGY
|2,95
|7.801.602
|% -2,64
|
|THYAO
|48,28
|1.179.360.331
|% -0,29
|
|SISE
|21,40
|614.976.999
|% 0,19
|
|EREGL
|26,10
|600.918.076
|% -2,10
|
|SASA
|41,20
|453.509.754
|% 2,23
|
|TUPRS
|238,80
|429.462.813
|% -2,45
|
|YKBNK
|4,24
|244.064.642
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,75
|147.280.464
|% -0,36
|
|AKBNK
|8,02
|307.489.863
|% 1,39
|
|TSKB
|2,03
|75.214.395
|% 0,50
|
|ODAS
|2,79
|100.847.932
|% 0,72
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2968
|17,3047
|% 0,52
|
|Euro
|17,6649
|17,6936
|% 0,83
|
|Sterlin
|20,6487
|20,7523
|% 0,91
|
|Frank
|17,7311
|17,8379
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5944
|4,6174
|% 0,49
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,87
|
|Altın Gr.
|967
|968
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.507
|6.599
|-9,00
|
|Yarım
|3.185
|3.227
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,18
|