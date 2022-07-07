***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 10:33
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,947151
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,955385
Varsa İade Tutarı (TL)
20958,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
455378,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 18,73
Brüt Getiri (%)
% 23,95
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
455378,6
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 20
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042826
BIST
12:242.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,09
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
12:2417,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0871
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
12:2417,7163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1683
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7163
En Düşük
17,5271
12:24969,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,15
|Açılış
|: 969,64
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler12:22
|IZFAS
|2,47
|2.635.647
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|3.236.421
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|108.432.794
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|PSGYO
|9,68
|68.567.174
|% 8,28
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|KZBGY
|85,55
|1.605.776
|% -3,88
|
|ULUSE
|179,80
|8.788.437
|% -3,49
|
|EUKYO
|3,25
|158.015
|% -2,69
|
|TUPRS
|239,10
|436.265.225
|% -2,33
|
|THYAO
|48,26
|1.179.859.580
|% -0,33
|
|SISE
|21,40
|617.214.675
|% 0,19
|
|EREGL
|26,12
|602.167.500
|% -2,03
|
|SASA
|41,20
|454.260.614
|% 2,23
|
|TUPRS
|239,10
|436.265.225
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,24
|244.124.771
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,75
|152.492.509
|% -0,36
|
|AKBNK
|8,02
|307.870.709
|% 1,39
|
|TSKB
|2,03
|75.262.287
|% 0,50
|
|ODAS
|2,79
|100.870.933
|% 0,72
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2894
|17,2988
|% 0,48
|
|Euro
|17,6837
|17,7114
|% 0,93
|
|Sterlin
|20,6515
|20,7550
|% 0,93
|
|Frank
|17,7267
|17,8335
|% 0,37
|
|Riyal
|4,5945
|4,6176
|% 0,49
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,87
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,75
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.613
|-23,00
|
|Tam
|6.511
|6.603
|-5,00
|
|Yarım
|3.187
|3.229
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,09
|