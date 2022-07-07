***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 11:26
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13063
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,149477
Varsa İade Tutarı (TL)
328442,46
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1042185,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,2
Brüt Getiri (%)
% 14,18
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1042185,3
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042867
BIST
15:042.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,34
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:0417,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:0417,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0436
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:04967,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,42
|Açılış
|: 967,12
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:04
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.161.968
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.607.688
|% 9,94
|
|FONET
|13,90
|22.955.754
|% 9,71
|
|YAYLA
|4,77
|43.824.259
|% 9,66
|
|ULUSE
|172,90
|10.239.567
|% -7,19
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,94
|14.058.013
|% -2,97
|
|OYAYO
|10,30
|6.707.776
|% -2,83
|
|THYAO
|49,02
|2.533.196.562
|% 1,24
|
|SISE
|21,44
|848.204.299
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|789.053.537
|% -1,80
|
|TUPRS
|240,10
|669.001.403
|% -1,92
|
|SASA
|41,14
|568.705.680
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,82
|447.202.976
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,33
|409.212.348
|% 3,34
|
|ODAS
|2,86
|253.165.680
|% 3,25
|
|THYAO
|49,02
|2.533.196.562
|% 1,24
|
|AKBNK
|8,09
|417.796.401
|% 2,28
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2078
|17,2190
|% 0,02
|
|Euro
|17,5596
|17,5916
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,5859
|20,6891
|% 0,61
|
|Frank
|17,6571
|17,7635
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5778
|4,6008
|% 0,13
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,35
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|-53,00
|
|Tam
|6.490
|6.574
|-34,00
|
|Yarım
|3.177
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,99
|
Seans Raporu
15:04
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15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 74 artarak (% 0.14 ) 2, 608
-
15:17XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 14, 547.00 milyon TL de
-
15:17MAGEN
Yüzde 4.43 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 714 adet işlem
-
15:16FENER
Yüzde 4.68 oranında artışla 47.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 518 adet işlem
-
15:15KERVT
Yüzde 6.70 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 773, 002 adet işlem