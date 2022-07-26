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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

26.07.2022 10:56
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

arsa İade Tutarı (TL)
945311,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1015773,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,02
Brüt Getiri (%)
% 37,14
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1015773,55
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar

2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047679


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BIST En Aktif Hisseler11:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 9,84 26.968.114 % 9,94  
DOBUR 57,30 6.905.513 % 9,14  
BIZIM 20,50 31.233.043 % 7,95  
MIPAZ 7,82 20.478.964 % 7,42  
AKFGY 2,55 124.839.366 % 7,14  
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11:06 Alış Satış %  
Dolar 17,8629 17,8756 % 0,58  
Euro 18,2472 18,2713 % 0,39  
Sterlin 21,4505 21,5581 % 0,44  
Frank 18,4462 18,5573 % 0,49  
Riyal 4,7407 4,7645 % 0,50  
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11:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.725 4,58  
Altın Gr. 991 991 8,13  
Cumhuriyet 6.610 6.710 -5,00  
Tam 6.671 6.737 21,00  
Yarım 3.251 3.294 11,00  
Çeyrek 1.630 1.646 5,00  
Gümüş.Ons 18,65 18,68 0,22  
Gümüş Gr. 10,70 10,72 0,17  
B. Petrol 102 102 1,52  
Seans Raporu 11:06
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