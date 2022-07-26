***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
26.07.2022 10:56
arsa İade Tutarı (TL)
945311,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1015773,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,02
Brüt Getiri (%)
% 37,14
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1015773,55
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2022 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047679
BIST
11:062.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,86
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:0617,8756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1035
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:0618,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0701
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:06991,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,13
|Açılış
|: 991,20
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:06
|NTGAZ
|9,84
|26.968.114
|% 9,94
|
|DOBUR
|57,30
|6.905.513
|% 9,14
|
|BIZIM
|20,50
|31.233.043
|% 7,95
|
|MIPAZ
|7,82
|20.478.964
|% 7,42
|
|AKFGY
|2,55
|124.839.366
|% 7,14
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KZBGY
|82,60
|11.181.892
|% -3,95
|
|RTALB
|9,82
|41.148.746
|% -3,82
|
|PEKGY
|1,43
|16.163.006
|% -3,38
|
|THYAO
|49,86
|1.179.538.641
|% 0,65
|
|EKGYO
|3,24
|660.274.237
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,77
|488.088.866
|% -0,83
|
|GARAN
|15,36
|312.526.624
|% -1,85
|
|TUPRS
|262,10
|307.182.518
|% 3,60
|
|EKGYO
|3,24
|660.274.237
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,53
|248.044.261
|% 2,68
|
|YKBNK
|4,77
|488.088.866
|% -0,83
|
|TSKB
|2,43
|145.053.693
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,55
|124.839.366
|% 7,14
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8629
|17,8756
|% 0,58
|
|Euro
|18,2472
|18,2713
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,4505
|21,5581
|% 0,44
|
|Frank
|18,4462
|18,5573
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7407
|4,7645
|% 0,50
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|4,58
|
|Altın Gr.
|991
|991
|8,13
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.671
|6.737
|21,00
|
|Yarım
|3.251
|3.294
|11,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,52
|
Seans Raporu
11:06
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