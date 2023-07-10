***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 09:15
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,143123
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,152593
Varsa İade Tutarı (TL)
260043,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1568653,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,96
Brüt Getiri (%)
% 19,7
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1568653,24
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2023 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168078
BIST
'
09:556.264
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 77,25
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.264
En Yüksek
6.264
09:5526,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0657
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
09:5528,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0628
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
09:551.613,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.613,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler09:55
|QUAGR
|88,00
|480.864.865
|% 1.000,00
|
|BAGFS
|29,10
|64.899.017
|% 0,45
|
|SONME
|47,92
|19.346.322
|% 0,17
|
|YYAPI
|2,75
|94.783.600
|% 0,00
|
|VESTL
|59,30
|716.905.644
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,75
|94.783.600
|% 0,00
|
|VESTL
|59,30
|716.905.644
|% 0,00
|
|QNBFB
|52,90
|1.877.002
|% 0,00
|
|MTRYO
|5,10
|3.265.425
|% 0,00
|
|YKSLN
|11,04
|44.186.812
|% 0,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 0,00
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0977
|26,1032
|% 0,25
|
|Euro
|28,6106
|28,6362
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,3184
|33,4855
|% -0,02
|
|Frank
|29,1795
|29,3552
|% -0,05
|
|Riyal
|6,9379
|6,9727
|% 0,26
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-1,66
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,95
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.418
|10.653
|-13,00
|
|Yarım
|5.217
|5.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,53
|