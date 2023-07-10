***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 09:25
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,546493
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,469767
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
31311,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,19
Brüt Getiri (%)
% 13,96
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
31311,62
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2023 Yılı 1. Dönem Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168146
BIST
'
09:556.264
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 77,25
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.264
En Yüksek
6.264
09:5526,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0809
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
09:5528,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0532
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
09:551.613,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.613,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler09:55
|QUAGR
|88,00
|480.864.865
|% 1.000,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|VANGD
|13,39
|2.841.171
|% 9,93
|
|MMCAS
|5,92
|147.994
|% 9,83
|
|KSTUR
|384,00
|398.208
|% 9,78
|
|YAPRK
|114,10
|1.100.609
|% -6,48
|
|SELGD
|8,50
|112.022
|% -3,52
|
|AYES
|21,80
|62.239
|% -3,11
|
|TGSAS
|22,20
|87.179
|% -2,46
|
|ICUGS
|8,33
|123.067
|% -2,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|SISE
|46,56
|3.283.176.948
|% 0,00
|
|SAHOL
|46,70
|1.982.644.134
|% 0,00
|
|SASA
|58,10
|1.888.533.780
|% 0,00
|
|TCELL
|39,96
|1.615.488.734
|% 0,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|ODAS
|8,31
|754.818.141
|% 0,00
|
|AKFYE
|12,69
|995.119.683
|% 0,00
|
|ADESE
|1,62
|119.268.624
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,34
|487.321.144
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0889
|26,1184
|% 0,31
|
|Euro
|28,6054
|28,6266
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,3207
|33,4878
|% -0,01
|
|Frank
|29,1749
|29,3506
|% -0,06
|
|Riyal
|6,9384
|6,9732
|% 0,27
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,60
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.426
|10.658
|-8,00
|
|Yarım
|5.221
|5.353
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,36
|0,03
|
|B. Petrol
|77,95
|77,95
|-0,52
|