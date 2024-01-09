***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.01.2024 14:32
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,929408
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
525083,62
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 26,24
Brüt Getiri (%)
% 60,44
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
67479,13
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,5
Açıklamalar
2023 Yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236020
BIST
'
16:257.773
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -45,68
|Açılış
|: 7.819
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:2529,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0705
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:2532,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0414
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:251.956,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.956,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:25
|MARKA
|42,90
|15.986.717
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|404.727.900
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.173.564
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|357.171.667
|% 9,95
|
|BEGYO
|4,44
|425.693.153
|% 9,90
|
|BAGFS
|30,00
|138.015.228
|% -9,96
|
|FLAP
|11,12
|138.454.386
|% -8,48
|
|EBEBK
|64,90
|259.512.718
|% -7,94
|
|CVKMD
|384,50
|305.943.207
|% -7,63
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|243,20
|8.925.542.335
|% 0,25
|
|ISCTR
|25,42
|6.387.720.115
|% 0,47
|
|YKBNK
|22,78
|6.131.627.442
|% 3,55
|
|AKBNK
|41,04
|4.670.212.534
|% 1,48
|
|GARAN
|62,25
|2.917.113.300
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,78
|6.131.627.442
|% 3,55
|
|ISCTR
|25,42
|6.387.720.115
|% 0,47
|
|EKGYO
|8,01
|1.610.734.832
|% 0,88
|
|VAKBN
|15,49
|2.522.415.779
|% 3,96
|
|HLGYO
|2,64
|389.247.580
|% 8,20
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9343
|29,9410
|% 0,24
|
|Euro
|32,7939
|32,8056
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,9753
|38,1657
|% -0,01
|
|Frank
|35,0145
|35,2255
|% -0,25
|
|Riyal
|7,9599
|7,9998
|% 0,23
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|941,21
|943,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|987,35
|990,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,00
|78,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,35
|2.038,71
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40ERSU
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 749, 702 adet işlem
-
16:39KGYO
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 642 adet işlem
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ARCLK, FROTO
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 77 kaybederek (% -0.34 ) 6, 898
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEMAS, KBORU, HALKB, BEGYO, MARKA